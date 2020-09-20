Вашингтон, , 17:51 — REGNUM В Соединенных Штатах суд заблокировал решение министерства торговли об удалении китайского приложения WeChat из AppStore и Google Play. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судья в Калифорнии постановил, что требование к Apple и Google об удалении WeChat к концу 20 сентября заблокировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в министерстве коммерции КНР заявили о готовности принять меры, необходимые для защиты прав и интересов китайских компаний в Соединенных Штатах.

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