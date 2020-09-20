Тегеран, , 17:30 — REGNUM Властям США не удалось восстановить санкции СБ ООН против Ирана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам заседания правительства в Тегеране.

«США получат жесткий ответ, если применят политику запугивания, — сказал Рухани. — Если СБ ООН реализует свои решения на практике, то обязательно последует жесткий ответ от Тегерана».

Глава Ирана напомнил, что власти США пытались в течение 2,5 лет сформировать международную коалицию против Ирана и восстановить санкции СБ ООН, но безуспешно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана якобы снова вступают в силу.

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