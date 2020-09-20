20 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 17:02 — REGNUM Прошло 3 недели с начала действия пакета «арктических» законов. Первыми подавшими заявку на регистрацию резидентом Арктики стали архангельские предприятия. Это компании по организации производства термодревесины, оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов.

Село Карпогоры, «арктический» Пинежский район Архангельской области — здесь компанией УЛК начато строительство крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия России. Но с получением «арктических» льгот имеются трудности, связанные с ограничениями в законе. Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Желающие стать резидентами и получить налоговые и другие льготы должны создать личный кабинет на интернет-площадке www.arctic-russia.ru. Работающими в Архангельской области предприятиями создано уже 16 личных кабинетов. Их проекты — строительство жилых и нежилых зданий; розничная торговля одеждой в специализированных магазинах; деятельность, связанная с перевозками; производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха; торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; добыча и обогащение гранатового песка; строительство завода масляного дистиллята; производство пищевых продуктов; строительство малотоннажного завода по сжижению природного газа на территории муниципального образования «Город Новодвинск» Архангельской области; инновационная разработка — комплекс ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в Арктике «Обработка вторичного сырья»; кофейня-кондитерская; строительство завода по производству бетона и стройматериалов; организация и оснащение предприятия в г. Архангельске для оказания услуг по транспортировке грунта в Арктической зоне; строительство малоэтажное; цех по производству продуктов питания.

Одна из больших заявок — ООО «Арктик СПГ» на строительство завода СПГ в Новодвинске с инвестициями 1,8 млрд рублей. Планируется привлечь в партнеры Росатомэнергомаш.

Крупное акционерное общество Архангельской области подало заявку на предприятие по строительству жилых и нежилых зданий в Архангельске с инвестициями в несколько миллиардов рублей. Проект пока конфиденциальный.

Но наиболее значительные проекты успешно работающих инвесторов столкнулись с ограничениями, прописанными в законе.

Например, АО «Первая горнорудная компания», желающая стать резидентом арктической зоны и получить налоговые и другие льготы под разработку Павловского месторождения полиметаллов на архипелаге Новая земля с объемом инвестиций 76 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Архангельске, новоземельское месторождение — в Приморском районе, а по закону место регистрации и место деятельности должны быть в пределах одного муниципального образования. Компания пока не может перерегистрироваться в Приморском районе, так как подала документы на федеральную субсидию в 10,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры, по условиям которой изменение регистрации исключается. Определенность по субсидии развяжет руки горнорудной компании по регистрации резидентом арктической зоны, но уже идет потеря времени.

Сложнее дело с «резидентством» в арктической зоне у Устьянской лесоперерабатывающей компании. Компания — крупнейшее лесное предприятие Архангельской области и работает не только в «арктическом» Пинежском районе, но и за пределами Арктики. По закону предприятие, претендующее на арктические преференции, может получать не более 10% выручки от деятельности за пределами Арктики. Разделить же предприятие нельзя, так как УЛК — приоритетный инвестпроект по линии Минпромторга РФ и получила под него большой лесофонд. В случае формального выхода предприятия в Карпогорах из УЛК нарушаются условия инвестпроекта. Каким путем пойдет за «арктическими» преференциями руководитель УЛК Владимир Буторин пока неясно.

Получается, что под действие нынешнего закона по Арктике подпадают мелкие и средние инвесторы, а крупные сталкиваются с той или иной его нормой. Умышленно ли отсекаются большие предприятия, имеющие возможность изменить ситуацию в Арктике в лучшую сторону, пока непонятно. Предположение не такое и фантастическое, так как крупный инвестор — большая редкость, и за его присутствие не в Арктике могут бороться разными средствами, в том числе буквой закона. Выводы можно будет сделать по реакции Минвостокразвития и правительства РФ на предложения внести в арктические законы поправки, связанные с местом регистрации, объемом выручки от деятельности, разрешённым ее резидентам за пределами Арктики, и по ещё двум-трём существенным нестыковкам. Часть противоречий, при желании, можно будет снять в двух десятках подзаконных актов, которые правительство РФ должно принять до конца 2020 года.

Пока действенность пакета арктических законов не ясна — в Архангельской области создано 15 личных кабинетов (комиссией одобрены 2 проекта), в Мурманской области — 25 (одобрены 2), в Коми — всего 4. Из них не менее половины заявителей отсеется комиссией из-за несоответствия условиям закона. Вряд ли оставшиеся 10−15 мелких и средних инвесторов смогут изменить жизнь Арктики к лучшему. «Арктические» законы надо менять в сторону снятия части условий, ограничивающих инвесторов в получении статуса резидента арктической зоны.