Вашингтон, , 16:58 — REGNUM 21 сентября в Литву прибудет координатор госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. Об этом 20 сентября сообщается на сайте Госдепа.

«Натан Сейлс посетит Литву в понедельник, 21 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломат планирует провести встречи с высокопоставленными должностными лицами, курирующими вопросы национальной безопасности и внешней политики.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июля управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) американского министерства обороны сообщило, что продажу Литве шести военных вертолетов UH-60M Black Hawk и оборудования к ним одобрил госдепартамент США.

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