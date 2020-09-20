Салехард, , 16:53 — REGNUM Депутат Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк по версии журнала Forbes является самым крупным землевладельцем среди парламентариев в России. Общая площадь задекларированных им земельных участков в 2019 году составила 372,7 кв. км, сообщает издание.

Отметим, что земельные владения Василия Крюка ширятся ежегодно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году он задекларировал земельные участки общей площадью 321,6 кв. км. На Ямале Василия Крюка в шутку называют «собирателем земель».

Отмечается, что владения Василия Крюка сравнимы с площадь государства Гренада. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром ООО «Рассвет» в Курганской области, которое занимается выращиванием зерновых культур. Прибыль данной компании в 2019 году составила 472 млн рублей.

Согласно представленной за 2019 год декларации о доходах, Василий Крюк заработал 19,7 млн рублей. В его собственности есть квартира, жилой дом, машиноместо, нежилое здание.

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