Москва, , 15:49 — REGNUM Российская Федерация официально возобновляет авиационное сообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Республикой Кореей. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба правительства России.

Самолёт «Аэрофлота» в полёте Sergey Kustov

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Пока полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю между столицами стран. Уточняется, что авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится с 21 сентября. А с Южной Кореей (Сеул) — с 27 сентября.

Одновременно с этим для граждан этих четырех стран снимаются ограничения на въезд в Российскую Федерацию, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение уже утверждено правительством России.

Российским гражданам также разрешен въезд в Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Южную Корею.