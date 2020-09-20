Минск, , 15:40 — REGNUM Порядка двадцати участников акции протеста были задержаны силовиками в Минске, сообщает 20 сентября Интерфакс.

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По информации журналистов, правоохранители пытаются воспрепятствовать движению протестующих к стеле «Минск город-герой». Отмечается, что силовики задерживают отдельных участников акции и отводят их в автозаки. Некоторые протестующие скрылись в торговом центре «Галерея».

Как сообщает telegram-канал Naviny. by, у стелы «Минск город-герой» в данный момент находятся несколько тысяч человек, участники протестов прибывают к месту расположения мемориала небольшими группами. Территория возле стелы оцеплена военными. По информации telegram-канала TUT. BY, у стелы в данный момент находятся десятки тысяч протестующих.

«Люди, собравшиеся у стелы, двинулись колонной в сторону Дворца независимости», — сообщает TUT.BY.