20 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:10 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Исторический поворот в отношениях Евросоюза и Турции

Как передается турецкая редакция Deutsche Welle, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление о том, что отношения между ЕС и Турцией «переживают исторический поворотный момент». По его словам, будущее отношений Брюсселя и Анкары зависит от позиции турецкого правительства. Следует напомнить, что между Турцией и Грецией разразился скандал по причине проведения буровых работ по добыче природного газа турецкой стороной в Восточном Средиземноморье и споров относительно гегемонии на морском пространстве. Недавно официальная Анкара отозвала свое исследовательское морское судно «Оруч Реис» из зоны проведения работ. Вслед за этим из Афин в адрес Анкары прозвучало новое заявление. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о том, что их сторона как можно скорее готова начать предварительные переговоры с Турцией по вопросам морской юрисдикции. Это заявление было сделано во время совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который посетил Афины. Мицотакис отметил: «Мы готовы как можно скорее начать переговоры с Турцией относительно решения вопросов морской юрисдикции».

Дилемма Турции по мнению Греции

Согласно турецкой редакции Sputnik, официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Турция столкнулась с дилеммой: снизить напряженность в Восточном Средиземноморье, или испытать на себе санкции Евросоюза. Помимо этого, на брифинге для прессы Петсас отметил, что, начиная с ноября, когда между Турцией и Правительством национального согласия Ливии был подписан «недействительный меморандум», Греция постоянно сталкивается с «провокационными действиями и заявлениями Анкары». По мнению Петсаса, то, что Турция сделала новое международное оповещение в системе NAVTEX и отозвала свое исследовательское судно «Оруч Реис», можно характеризовать как положительный сдвиг. Вместе с этим, он добавил: «Необходимо, чтобы они доказали свою последовательность и стабильность, для того, чтобы мы были уверены, что они не будут прибегать к шантажу и усилению напряженности, и мы могли бы продолжить наши отношения с того места, где мы остановились по вине Турции в марте 2016 года».

Совместные военные учения США и Греции в Западной Фракии

Как пишет газета BirGün со ссылкой на греческие СМИ, в Западной Фракии проводятся совместные учения США и Греции с использованием американских боевых танков «Абрамс» и греческих военных танков «Леопард». Американцы и греки устроили маневры с 14 по 18 сентября 2020 года в местности Искече Каялары (Петрохори), где проживает большое количество турок. В сообщении говорится, что впервые в Западной Фракии танки, принадлежащие армии США, провели совместные учения с армией Греции. За ними наблюдали начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос и высокопоставленные американские военные командиры, служащие в Европе, а также посол США в Афинах Джеффри Пайет.

Ливийский премьер Сарадж уйдет в отставку

Как информирует газета Karar, премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж готовится уйти в отставку в конце октября. Источники, близкие к премьеру, заявили, что при этом он, но продолжит переговоры в Женеве. Утверждается, что Сарадж, которого долгое время критиковали за неэффективное руководство и коррупцию, решил уйти в отставку, чтобы на него не так давили. Некоторые издания объявили, что Сарадж и его оппонент генерал Халифа Хафтар вскоре встретятся в Париже. Официальный представитель президентского совета Ливии Галиб Ал-Заклай отметил в своем блоге в Twitter: «Независимо от того, насколько велики международные посредники, в ближайшем или отдаленном будущем такой встречи точно не будет».

Один за другим раскрываются факты насилия

Согласно сообщению Bold Medya, правозащитная организация «Защитники безмолвной Турции» (AST) с головным офисом в США подготовила отчет об официальных лицах, причастных к пыткам в Турции и сокрытии их. В отчете, созданном на основе интервью с жертвами пыток, официальных заявлений, медицинских заключений, будут раскрыты имена совершавших насилие и оставшихся безнаказанными лиц, после чего будет начато судебное производство в отношении данных фактов. Правозащитная организация призвала всех жертв пыток поддержать отчет и сообщить имена истязателей. При этом будет обеспечена анонимность заявителей из соображений безопасности. В своем предыдущем отчете о пытках представители AST задокументировали показания жертв пыток в заключении, в тюрьмах, во время незаконных допросов и похищенных. Отчет на 156 страницах доставлен в Комитет ООН против пыток. AST прибегла к таким действиям в связи с тем, что несмотря на оглашение сотен инцидентов с проведением пыток в Турции не были начаты судебные разбирательства против госслужащих.

Турция приватизирует топливные запасы

Председатель Рабочей группы по энергополитике Палаты инженеров-нефтяников Турции Недждет Памир дал интервью журналисту газеты Cumhuriyet Сене Яшар. Как следует из текста, «в то время как продолжаются споры вокруг энергоресурсов Средиземного и Черного морей, национальная нефтяная компания Турции (TPAO) сделала заявление о приватизации и государственной компании по торговле и транспортировке нефти и природного газа в Турции (BOTAŞ)». Памир отмечает: «Хотя правительство Турции и объявило о следовании стратегии «отечественной и национальной энергетической политики», приватизация энергетического сектора все еще продолжается. Так, например, начиная с 1980 года, постепенно развалилась вертикально интегрированная структура национальной нефтяной компания Турции (TPAO). Дочерние предприятия национальной нефтяной компания были отрезаны от основной структуры. Посредством «публичного размещения» или «продажи блоками» они перешли в руки отечественных и иностранных монополий. Не остановившись на этом, по принципу «публичного размещения» приватизируются и последние два «оплота» — TPAO и BOTAŞ. Хотя это и называется «публичным размещением», покупка будет совершаться не гражданами, а капиталодержателями».

Правящая партия призналась в том, что «дела не налаживаются»

Согласно сообщению SamanyoluHaber, управление по бюджету и стратегиям при аппарате президента Турции призналось в снижении общего коэффициента продуктивности, который считается показателем качества жизни общества в государственном управлении. Если в 2007 году коэффициент составил 2,7%, то в период 2010 — 2018 годов он снизился до 0,006%. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) сообщила при этом Евросоюзу о том, что в 2020 — 2022 годах прогнозируется рост в 4%. Таким образом, официально заявлено, что позитивные ожидания от качества управления страной в целом не оправдались.

Новые месторождения природного газа в Египте

Как говорится в сообщении Ahval News, итальянская энергетическая компания ENI объявила об открытии около 120 миллиардов кубометров месторождений природного газа у берегов Египта. В письменном заявлении, сделанном компанией, сообщается, что природный газ был обнаружен на месторождении у дельты Нила в Египте. ENI сотрудничает вместе с британской энергетической компанией BP. Было заявлено, что запасы расположены в пяти километрах от побережья и в четырех километрах к северу от месторождения в зоне «Большой Нурос», открытого в июле 2015 года. Отмечено, что ENI вместе с BP обсудят варианты разработки новых ресурсов с представителями египетской нефтяной промышленности.

Увеличивается число случаев заражения коронавирусом

Согласно телеканалу NTV, в течение последних недель в Турции фиксируется по 1500 случаев инфицирования коронавирусом в день и более 50 ежедневных летальных исходов. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в начале сентября сообщил о высоких темпах заражения в Анкаре, после чего все внимание было обращено на столицу. Однако за последний месяц удвоилось количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом и в Стамбуле. В этой связи губернатор Стамбула начал работу по принятию новых мер. Они включают изменение длительности рабочего времени, особенно в государственном и частном секторах. Передают, что депутат ПСР от провинции Эрзурум Ибрагим Оздоган скончался в больнице, где проходил лечение от коронавируса.

Сформировано подразделение по стратегическим коммуникациям и антикризисному управлению

Согласно TR724, при управлении по коммуникациям при аппарате президента Турции создано подразделение по стратегическим коммуникациям и антикризисному управлению. Это решение, согласно опубликованному в «Официальном вестнике» № 14 указу, было принято с целью борьбы с психологическим воздействием против Турции, пропагандой и всеми видами манипуляций и направлено на определения действий и решений в противостоянии дезинформации. Новое подразделение также будет заниматься задачами, поставленными государством в периоды кризисов, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, угрозы войны, мобилизации и непосредственно войны.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

The Wall Street Journal прокомментировала ситуацию в Турции следующим образом: «В то время как финансовая система идет на спад, люди продолжают вкладывать средства в свой любимый инвестиционный инструмент — золото».

Сотрудник кафедры политики Эссенского университета в Германии профессор Бурак Чопур сделал заявление о том, что его семья в Турции получила предупредительный звонок от турецкой Национальной разведывательной организации (MİT). По словам профессора, человек, позвонивший его семье, представился ответственным лицом от немецкого государства за земли Северного Рейна-Вестфалии. «Мою семью предупредили, что я должен прекратить критиковать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также перестать защищать курдов и Демократическую партию народов (ДПН)», — сказал Чопур.

Рекордный рост курса доллара и евро продолжается. По состоянию на пятницу, 18 сентября, за доллар дают 7,57 турецких лир, за евро — 8,98 турецких лир.

Депутат оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) от округа Анкары и член Совета партии Гамзе Ташджиер сообщила о смерти 100 музыкантов, лишившихся работы в период пандемии. Она ссылается на данные профсоюза музыкантов и эстрадных артистов Турции (Müzik-Sen).

Есть даже русский, но нет курдского. Контролируемый ПСР муниципалитет Эрзурума развесил в центре города плакаты на девяти языках со словами: «Пожалуйста, наденьте маску». Плакаты размещены на рекламных щитах по всему городу. Однако следует отметить, что хотя в центре Эрзурума и проживает очень много курдов, призывов на курдском языке нет, но есть на арабском, английском, русском, грузинском и азербайджанском языках. Между тем, в городе не живут представители этих этносов.

Новые подробности по делу главного редактора газеты Cumhuriyet Джана Дюндара, который был арестован из-за освещения сюжета о перевозке фурами MİT оружия в Сирию. Его приговорили к 5 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Это решение отменено Верховным судом. Однако в ходе повторного судебного заседания было принято постановление о принятии мер, касательно имущества Дюндара.