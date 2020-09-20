Москва, , 15:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин записал видеовыступление для Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает телеканал «Россия 1».

Российский лидер записывал обращение на фоне баннера «Общее будущее общими силами». Его выступление будет показано на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября, в первый день прений.

Напомним, что неделя высокого уровня в ООН в этом году проходит в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. В зале Генассамблеи будут присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам и министрам государств Генассамблеи предложено записать видеовыступления, они будут показаны в зале в ходе прений. Также есть вариант зачитывания выступлений постоянными представителями.

По регламенту, на выступление представителя каждой страны или трансляцию видеообращения лидера выделено по 15 минут. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация уже получила 26 видеоовыступлений.

Более того, лидерам разрешено выступать лично, правда, для этого им пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.