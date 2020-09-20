Минск, , 15:41 — REGNUM Дочери среднего сына президента Белоруссии Анастасия и Дарья были переведены в Минскую международную гимназию. Об этом Дмитрий Лукашенко рассказал 20 сентября журналисту издания Sputnik.

По словам Дмитрия Лукашенко, все три его дочери, учатся и будут учиться в Минской международной гимназии, расположенной недалеко от поселка Дрозды.

«Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение», — рассказа л он.

Журналисты издания напомнили, что ранее появилась информация о том, что внучки Александра Лукашенко Дарья и Анастасия ушли из лицея Белорусского государственного университета.

Отметим, Дмитрий Лукашенко воспитывает трех дочерей — Дарью, Александру и Анастасию.