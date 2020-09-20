Минск, , 14:46 — REGNUM Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дмитрий Лукашенко рассказал, что все его три дочери учатся и будут учится в элитной школе в минском районе Дрозды, где проживают многие белорусские чиновники высокого уровня и руководство республики. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает агентство Sputnik.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что две дочери Лукашенко якобы забрали документы из лицеяБелорусского государственного университета. Утверждалось, что они посещали занятия в престижном лицее БГУ в течение недели после начала учебного года, а затем ушли. Также поступала информация о том, что младший сын президента Лукашенко Николай тоже забрал документы из лицея БГУ.

Дмитрий Лукашенко заявил, что его дочери как учились, так и учатся в Минской международной гимназии в районе Дрозды.

«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов — Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс в этом году, средняя и старшая тоже проходят там обучение», — сказал он.

Напомним, что в Белоруссии не утихают массовые протестные акции, которые начались после выборов президента 9 августа. Протестующие требуют ухода Александра Лукашенко и новых выборов. Действующий президент отказывается вступать в диалог с оппозицией.