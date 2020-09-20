Минск, 20 сентября 2020, 14:26 — REGNUM Представители белорусской оппозиции ничего не имеют против России. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК, опубликованном 20 сентября.
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Журналист РБК напомнил Тихановской о ее заявлении, сделанном ею накануне встречи лидера Белоруссии Александра Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным о признании недействительными все договоры, заключенные сейчас между Минском и Москвой в случае прихода к власти представителя нынешней оппозиции.
Отвечая на поставленный вопрос Тихановская подчеркнула, что говорила о том, что договоренности будут пересмотрены. Она пояснила это тем, что белорусский народ якобы не доверят Александру Лукашенко.
По словам Тихановской жители Белоруссии имеют право влиять на подобного рода переговоры и принимать в них участие. И президент Белоруссии по ее словам должен обсуждать с народом возглавляемой им страны «всякого рода соглашения с другими странами». По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, народ Белоруссии не считает Александра Лукашенко на данный момент легитимным президентом.
Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская также призвала не видеть в ней будущего президента Белоруссии.
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