Минск, , 14:26 — REGNUM Представители белорусской оппозиции ничего не имеют против России. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК, опубликованном 20 сентября.

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Журналист РБК напомнил Тихановской о ее заявлении, сделанном ею накануне встречи лидера Белоруссии Александра Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным о признании недействительными все договоры, заключенные сейчас между Минском и Москвой в случае прихода к власти представителя нынешней оппозиции.

Отвечая на поставленный вопрос Тихановская подчеркнула, что говорила о том, что договоренности будут пересмотрены. Она пояснила это тем, что белорусский народ якобы не доверят Александру Лукашенко.

«Поэтому, когда вступит в должность новый законно избранный президент, то, если в этих соглашениях будет усматриваться какой-то вред Беларуси, экономике Беларуси или белорусскому народу, такие соглашения, конечно, будут пересмотрены», — заявила она.

По словам Тихановской жители Белоруссии имеют право влиять на подобного рода переговоры и принимать в них участие. И президент Белоруссии по ее словам должен обсуждать с народом возглавляемой им страны «всякого рода соглашения с другими странами». По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, народ Белоруссии не считает Александра Лукашенко на данный момент легитимным президентом.

«И будущий законно избранный президент, конечно, вправе будет пересмотреть соглашения, заключенные между любыми странами. Мы сейчас не переходим на частности, Россия, Украина или еще кто-то — это любые страны. Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем. Это какое-то искусственно раздутое мнение одного человека», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская также призвала не видеть в ней будущего президента Белоруссии.

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