Ташкент, , 13:27 — REGNUM На 57-м году жизни скончался заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев. Об этом 20 сентября со ссылкой на близкого родственника политика сообщает UzNews.

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Известно, что в июле у вице-премьер-министра Узбекистана диагностировали COVID-19, он проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность заместителя председателя правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и производственной сферы кандидатуру Барноева парламент Узбекистана одобрил в конце февраля 2020 года.

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