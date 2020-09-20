Киев, , 12:37 — REGNUM Менять состав нынешнего правительства Украины в настоящий момент «нецелесообразно» из-за бюджетного процесса.

Об этом в интервью каналу «Украина 24» вечером 19 сентября заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что конкретных предложений по кадровым изменениям в правительстве в повестке дня Рады нет.

«Если мы говорим об общей замене кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса. Если мы говорим про финансовый блок — также большой вопрос», — заявил спикер.

Разумков отметил, что если сейчас начать менять министров экономического блока, Украина может остаться без бюджета на следующий год.

«Приходят новые люди, и они сразу скажут — мы на него (бюджет) не влияли, давайте перерабатывать всё. Это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год, а этого нельзя допустить», — сказал глава парламента.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что «назревает» решение с очередными кадровыми изменениями в правительстве Украины, в частности министр экономики Игорь Петрашко и министр финансов Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Потом этот тезис повторили другие представители «Слуги народа».

18 сентября госбюджет Украины-2021 был представлен в Верховной раде и получил крайне критические отзывы даже у лояльных к правительству депутатов монобольшинства.

«Так грустно, как сегодня в Верховной раде Украины во время бюджетного процесса, было очень редко», — заявил прессе глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.