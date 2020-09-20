* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:34 — REGNUM В Ираке правоохранительные органы предотвратили ряд террористических актов и задержали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на иракские органы безопасности.

Сообщается, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили серию терактов на Арбаин — ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура.

Иракские силовики устроили засаду и схватили нескольких боевиков, а также одного из главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирака в конце 2017 года официально заявили о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако до сих пор иракские силовики продолжают контртеррористическую деятельность против отдельных «спящих ячеек» группировки.