Минск, , 12:34 — REGNUM Колонна спецтехники, грузовики, предназначенные для перевозки военных, автобусы с бойцами подразделения специального назначения органов внутренних дел Белоруссии (ОМОН), а также автозаки направились в центральную часть белорусской столицы, сообщает 20 сентября ТАСС.

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Техника выехала из микрорайона Уручье в сопровождении государственной автоинспекции (ГАИ). На данный момент подходы к площади Независимости заблокированы металлическими ограждениями, а на самой площади находятся сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа, в руках у которых щиты и дубинки. Центральные улицы и проспекты Минска на текущий момент остаются открытыми для движения транспорта.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Минске и других городах республики на 14:00 запланировано начало очередных акций протестов оппозиционно настроенных граждан. Сбор участников протестов в белорусской столице анонсирован в центральной части города (центральная часть проспекта Независимости, улица Немига, Стела «Минск — город-герой»).