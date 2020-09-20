Киев, , 11:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, выступил с очередным обращением в связи с грядущими местными выборами, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Зеленский призвал кандидатов от партии «Слуга народа» «не искать себе оправданий», а добросовестно работать для победы над «местными коррумпированными элитами».

«Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые «серые элиты» на местах. Это, конечно, очень трудно», — заявил Зеленский, подчеркнув, что он ждет «тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии».

Президент заявил, что речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления, но и о глобальной возможности «перезагрузить наши традиционные социальные отношения».

Зеленский заявил, что «прямо и жестко» обращается ко «всем своим».

«Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме «24 на 7» и постоянно доказывать людям свою полезность», — заявил глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.

Эксперты считают, что по итогам выборов «Слуга народа» не получит ни одного поста мэра в крупных и средних городах Украины и может «только мечтать» о том, чтобы завести хотя бы вторую-третью по численности фракцию в местные советы.