Киев, , 11:31 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает внесения изменений в постановление о местных выборах.

Об этом он заявил вечером 19 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Разумкова, постановление Рады о местных выборах вообще никак не связано с Минским соглашениями.

«Выборы, согласно Минским соглашениям — это 9-й пункт документа… Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены все предыдущие. Поэтому сейчас говорить, что постановление чему-то или кому-то мешает — мягко говоря, не совсем корректно», — отметил спикер.

Также Разумков заявил, что сейчас вносить любые изменения в постановление о проведении местных выборов — это поставить под сомнение легитимность их проведения.

«Закон Украины говорит о том, что Рада объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты выборов… Внесение любых изменений в это постановление будет противоречить действующему законодательству», — подчеркнул он.

ИА REGNUMнапоминает, что республики Донбасса и Россия сразу же после принятия Верховной радой закона о местных выборах заявили, что документ не соответствует Минским соглашениям. Украинская сторона на переговорах в контактной группе признает этот факт, это заявляет, что исправить ситуацию может только парламент.

19 сентября стало известно, что народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» подали проект постановления, который меняет правила проведения местных выборов в соответствии с Минскими соглашениями по урегулированию в Донбассе.