Минск, , 11:13 — REGNUM Численность участников одиннадцати протестных акций в Белоруссии, которые прошли 19 сентября, не превысила 900 человек, сообщила 20 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.

«Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415). 385 из них отпущены», — отметила она.

По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел, в поддержку действующей власти 19 сентября состоялось 14 мероприятий, в кроторых приняли участие более 5,6 тыс. человек.

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Напомним, ранее в правозащитном центре «Весна» сообщали о 390 задержанных в ходе протестов 19 сентября в Минске.

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