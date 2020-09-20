Бишкек, 20 сентября 2020, 10:32 — REGNUM Критика действующей власти привлекает внимание избирателей. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио», опубликованном 19 сентября.
По словам лидера Киргизии, он видит, что критикуя его, многие питают надежду набрать голоса на выборах.
Напомним, ранее президент Киргизии назвал жителей возглавляемой им страны излишне политизированными.
Отметим, 4 октября в Киргизии состоятся парламентские выборы.
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