Бишкек, , 10:32 — REGNUM Критика действующей власти привлекает внимание избирателей. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио», опубликованном 19 сентября.

По словам лидера Киргизии, он видит, что критикуя его, многие питают надежду набрать голоса на выборах.

«Ладно, если бы эти слова говорили новые молодые политики. Но власть критикуют и те, кто в политике уже 30 лет, которые были в одной из ветвей власти. Они сами только вчера еще работали в самой власти — законодательной, работали в исполнительной власти. А сегодня они говорят так, как мученики, будто власть на них устраивает гонения», — отметил Жээнбеков.

Напомним, ранее президент Киргизии назвал жителей возглавляемой им страны излишне политизированными.

Отметим, 4 октября в Киргизии состоятся парламентские выборы.

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