Киев, , 10:08 — REGNUM Народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде Украины) подали проект постановления № 4123 «Об обеспечении представительства интересов граждан Украины».

Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, данный законопроект вносит изменения в пункт 4 постановления Верховной рады от 15 июля 2020 года о проведении местных выборов, который в настоящий момент противоречит Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

В политической силе напоминают, что именно этот пункт стал основным камнем преткновения во время последних обсуждений контактной группы и переговоров советников глав государств «нормандской четверки». В нем перечислены условия, при которых могут быть проведены выборы на неконтролируемой территории Донбасса, и эти условия прямо противоречат Минским соглашениям.

Участники переговоров советников глав государств «нормандской четверки», состоявшихся в Берлине, и контактной группы неоднократно подчеркивали, что конструктивный диалог невозможен, пока указанный пункт не будет изменен или отменен, заявили в ОПЗЖ. Это касается предмета обсуждения всех вопросов, в том числе и обмена удерживаемыми лицами. Отмена этой нормы позволит продолжить переговоры в рамках «минского формата» по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Проект поставноления подала целая группа депутатов «Оппозиционная платформа — За жизнь» — Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Вадим Столар, Юрий Загородний, Михаил Папиев, Юрий Павленко, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Анатолий Бурмич, Юлий Иоффе, Сергей Дунаев, Владимир Мороз, Валерий Гнатенко, Олег Волошин, Ринат Кузьмин, Александр Колтунович, Виктор Черный и Григорий Мамка.

ИА REGNUM напоминает, что республики Донбасса и Россия сразу же после принятия Верховной радой закона о местных выборах заявили, что документ не соответствует Минским соглашениям. Украинская сторона на переговорах в контактной группе признает этот факт, это заявляет, что исправить ситуацию может только парламент.