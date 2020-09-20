Кишинёв, , 09:55 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала Тудора Делиу в качестве кандидата в президенты республики от Либерально-демократической партии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ЦИК.

«Г-н Тудор Делиу зарегистрирован в качестве кандидата на должность Президента Республики Молдова от Либерально-демократической партией Молдовы на президентских выборах 1 ноября 2020 года», — говорится в решении ЦИК.

В ЦИК уточнили, что Делиу подал заявление о регистрации его кандидатуры на высшую должность в государстве 14 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты лидеру партии Pro Moldova Андриану Канду. В качестве кандидатов на пост президента Молдавии зарегистрированы лидер партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе и глава «Нашей партии» Ренато Усатый.

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Отметим, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о невозможности фальсификации на предстоящих выборах президента. Проведение гвыборов президента Молдавии запланировано на 1 ноября 2020 года.