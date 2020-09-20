Ташкент, , 09:24 — REGNUM Визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Таджикистан состоится в те же дни, когда в Таджикистане запланировано проведение бизнес-форума, сообщает 19 сентября пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Дворец Нации в Душанбе (сс) Rjruiziii

Об этом говорилось на встрече делегации Торгово-промышленной палаты Узбекистана во главе с заместителем председателя Палаты Фаризшохом Усмановым с председателем Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джумахонзодой Джамшедом Джурахоном, которая состоялась 18 сентября в Душанбе.

Визит главы правительства Узбекистана в Таджикистан запланирован на период с 28 по 30 сентября.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки и проведения бизнес-форума, который состоится одновременно с визитом премьер-министра Узбекистана в Таджикистан.

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