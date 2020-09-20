Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что санкции Организации Объединенных Наций против Исламской Республики Иран якобы снова вступают в силу, хотя в самой Всемирной организации не раз заявляли, что Вашингтон не может единолично решать такие вопросы.

Помпео заявил, что 20 августа США уведомили председателя Совета Безопасности ООН о якобы «существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по ядерной сделке, а также «запустили 30-дневный процесс возвращения» международных санкций против Тегерана.

«Начиная с сегодняшнего дня все положения резолюций СБ ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, прекращенные резолюцией 2231, вновь вступают в силу», — заявил Помпео 20 сентября.

Власти США подчеркивают, что у них якобы есть полное право вернуть все ранее прекращенные санкции ООН против Ирана, включая и оружейное эмбарго, а также требуют от других стран-членов ООН эти санкции соблюдать. При этом Помпео прямо угрожает, что США готовы «использовать свои внутренние полномочий», чтобы те страны, которые эти санкции не соблюдают «столкнулись с последствиями».

Также Помпео обещает, что в ближайшие дни США предпримут дополнительные меры для усиления выполнения «санкций ООН» против Ирана и привлечения «нарушителей» к ответственности.

Напомним, что при предыдущем президенте США Бараке Обаме была заключена ядерная сделка с Ираном, которая привела к снятию режима международных санкций с этой страны. Однако с приходом к власти в США Дональда Трампа, политика Вашингтона в отношении Тегерана резко поменялась. США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке и восстановили свои санкции против Ирана. Теперь же Вашингтон вероломно требует остановить санкции ООН против Ирана. Однако и страны Евросоюза, участвовавшие в ядерной сделке, и комиссия по данной сделке, а также подавляющее большинство членов Совбеза ООН выступают против таких действий США и требуют прекратить попытки Вашингтона использовать Всемирную организацию в своих целях.