Вашингтон, , 08:14 — REGNUM У США пока нет полной ясности с тем, насколько серьезную угрозу представляют для страны российские гиперзвуковые межконтинентальные баллистические ракеты «Авангард». Об этом в своей статье для американского журнала The National Interest пишет Питер Сучиу.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский. 26 декабря 2018 года (с) Министерство обороны РФ

Писатель напоминает, что согласно заявлениям российской стороны, «Авангард» способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, а также маневрировать в атмосфере. Если это так, то предсказать траекторию его полета практически невозможно.

Далее Сучиу приводит мнение заслуженного военного летчика России генерал-майора Владимира Попова, высказанного им изданию Eurasian Times. Попов указывает, что в случае глобального конфликта, США не будут иметь никакой защиты от «Авангарда», так как помимо самих ракет будет запущено огромное количество ложных целей, кроме того будут создаваться радиоэлектронные помехи. Оборонительные системы США точно не смогут идентифицировать все цели и что-то обязательно будет пропущено.

При этом Сучиу напоминает, что «Авангард» — это не единственное российское гиперзвуковое оружие. Если верить открытым данным, у России как минимум 528 МБР наземного и подводного базирования, а также есть оснащенные ядерным оружием стратегические бомбардировщики.

Существующая противоракетная оборона США, по мнению Сучиу, может перехватить лишь несколько медленных МБР, которые может запустить такая страна как КНДР.

С другой стороны автор пишет, что даже если в результате первых ударов будут уничтожены все американские наземные пусковые установки и даже если будут сбиты все стратегические бомбардировщики США, Вашингтону есть чем ответить — остаются МБР на борту стратегических подводных лодок.

Также США разрабатываются разрабатываются собственной оружие, которое станет сдерживающим фактором против применения «Авангарда». Если верить президенту США Дональду Трампу, то Вашингтон разрабатывает и собственное гиперзвуковое оружие.