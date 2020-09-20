Минск, , 08:01 — REGNUM В ходе так называемого «женского марша», который прошел 19 сентября в Минске, белорусские силовики задержали 390 человек. Список задержанных опубликован 19 сентября пресс-службой правозащитного центра «Весна».

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По информации источника, были задержанные и в других городах. Так два человека задержали в Мозыре, в городе Ветка (Гомельская область) был задержан один протестующий, которого доставили в Гомельский следственный изолятор. Еще один участник акции протеста был задержан в Лиде.

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Напомним, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала отпустить протестующих. В противном случае она пригрозила «деанонимизировать» силовиков, которые «исполняют преступные приказы».

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