Каракас, , 07:02 — REGNUM Доклад международной миссии по сбору фактов о нарушениях прав человека в Венесуэле обладает «сомнительной достоверностью» и является политически мотивированным. Об этом говорится в заявлении стран-участниц Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которое глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса 19 сентября опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Что касается доклада предполагаемых «экспертов в области прав человека», ALBA-TCP предупреждает о серьёзном ущербе, нанесённом многосторонней системе документом такой сомнительной достоверности и призывает к соблюдению принципов объективности, беспристрастности и неизбирательности» , — написал Арреаса, комментируя размещённый документ. Хорхе Арреаса , — написал Арреаса, комментируя размещённый документ.

По его словам, значительная часть аргументов доклада основана на ложных, выборочных и предвзято описанных фактах.

Напомним, 16 сентября международная миссия по сбору фактов о нарушениях прав человека в Венесуэле заявила о причастности официальных лиц страны к нарушениям прав человека в стране. Ранее, в сентябре 2019 года, эта миссия по решению Совета ООН по правам человека подготовила доклад, основанный на около трёхсот дистанционных интервью с «жертвами» произвола властей.

В состав социалистического альянса стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА входят Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.

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