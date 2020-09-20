Каракас, 20 сентября 2020, 07:02 — REGNUM Доклад международной миссии по сбору фактов о нарушениях прав человека в Венесуэле обладает «сомнительной достоверностью» и является политически мотивированным. Об этом говорится в заявлении стран-участниц Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которое глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса 19 сентября опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, значительная часть аргументов доклада основана на ложных, выборочных и предвзято описанных фактах.
Напомним, 16 сентября международная миссия по сбору фактов о нарушениях прав человека в Венесуэле заявила о причастности официальных лиц страны к нарушениям прав человека в стране. Ранее, в сентябре 2019 года, эта миссия по решению Совета ООН по правам человека подготовила доклад, основанный на около трёхсот дистанционных интервью с «жертвами» произвола властей.
В состав социалистического альянса стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА входят Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис.
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