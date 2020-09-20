Токио, , 09:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая 19 сентября выражает обеспокоенность по поводу возможного сближения правительства нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с Тайванем, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин требует от Японии объяснений своей позиции по отношению к Тайваню. Настороженность Китая вызвал официальный визит бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори на Тайвань и сообщение о готовности Суги к переговорам с президентом Тайваня Цай Инвэнь, которое Мори передал в ходе своего визита.

По словам Вана, японская сторона ответила отказом давать Китаю какие-либо объяснения.

Это заявление указывает на обеспокоенность Китая относительно возможности сближения новой администрации Японии к Тайваню.

Напомним, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори 18 сентября встретился с президентом Тайваня Цай Инвэнь. На следующий день Мори посетил поминальную службу по покойному президенту Тайваня Ли Дэнхуэю.

16 сентября новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил поздравление от председателя КНР Си Цзиньпин, который выразил желание сотрудничать с новой администрацией.

Ван Вэньбинь также поздравил Сугу, призывая его уважать политику «одного Китая» на материке и попросив избегать «любых форм официальных контактов с Тайванем».