Сеул, , 06:39 — REGNUM Полиция Южной Кореи задержала перебежчика, который пытался пересечь границу и вернуться на территорию КНДР, сообщает Reuters.

Сообщается, что мужчина еще в 2018 году сбежал из Северной Кореи. Теперь он попытался проникнуть на территорию КНДР через приграничный город Чхорвон.

«Мы выясняем подробности и то, зачем он попытался пересечь границу», — заявили представители юнжокорейской полиции.

Напомним, в июле 2020 года один из северокорейских перебежчиков вновь перешел границу и вернулся на территорию КНДР. Его задержали северокорейские правоохранительные органы. Тогда сообщалось, что сбежавшего подозревают на заболевание COVID-19. Однако позднее эта информация не подтвердилась.