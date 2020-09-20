Анадырь, , 06:40 — REGNUM Арктическая группировка Северного флота (СФ) 19 сентября снялась с якорных стоянок вблизи мыса Ванкарем в Чукотском море и продолжила движение на восток. Об этом пресс-служба Северного флота сообщает на сайте Минобороны РФ.

Экипажи кораблей и судов СФ во время плавания вдоль Чукотского полуострова продолжат работу по изучению на побережье мест возможной высадки морского десанта и последующего проведения рейдовых действий.

На архипелагах Новая и Северная земля, на полуострове Таймыр и побережье моря Лаптевых моряки — североморцы уже проделали такую работу. Ранее рейдовые действия на Чукотском полуострове силы СФ отрабатывали в 2018 году.

Напомним, что за время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли более четырёх тысяч морских миль, провели ряд учений совместно с подразделениями ВДВ, авиацией ВКС, а также Западного и Центрального военных округов (ЗВО и ЦВО), в том числе, по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В составе группировки в настоящее время действуют БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец».

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