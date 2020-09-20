Вашингтон, 20 сентября 2020, 05:01 — REGNUM Охваченный беспорядками город Миннеаполис в американском штате Миннесота сравнил с Берлином после штурма в 1945 году президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 20 сентября перед избирателями в штате Северная Каролина.
Американский лидер заявил, что по масштабу разрушений Миннеаполис не уступал столице нацистской Германии, разрушенной при штурме в 1945 году.
Президент США добавил, что сотрудники федеральных органов правопорядка за полчаса навели порядок в разрушенном массовыми беспорядками Миннеаполисе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп пригрозил подавить вероятные беспорядки, которые могут возникнуть после президентских выборов в случае победы действующего американского лидера.
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