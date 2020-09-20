Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Запланированное на 20 сентября введение запрета на скачивание приложения TikTok на территории США решением Минторга откладывается на неделю. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба американского ведомства.

В заявлении отмечается, что решение министра торговли США Уилбура Росса отложить вступление в силу запрета «до 23:59 27 сентября» было принято «в свете недавнего позитивного развития событий».

Напомним, в ходе пресс-конференции с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что условия покупки американского сегмента TikTok полностью решат проблему национальной безопасности страны. Ранее им было выдвинуто требование заключить сделку о приобретении TikTok у китайской ByteDance до 15 сентября, иначе её работа на территории США будет запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, сделку между американской корпорацией Oracle и китайской ByteDance о приобретении Tiktok одобрил президент США Дональд Трамп.

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