Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Соединенные Штаты располагают новейшим оружием, которого ни у кого нет в мире, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Северная Каролина.

«Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем», — заявил он.

Трамп отметил, что ему якобы удалось восстановить былую военную мощь США. При этом он подчеркнул, что Россия и Китай скорее всего даже не знают о новейших образцах американского вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил экс-президента страны Барака Обаму в появлении гиперзвукового оружия у России. По его словам, Москва якобы похитила информацию о разработке американского вооружения.

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