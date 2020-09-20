Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 19 сентября назвал две кандидатуры, одну из которых на следующей неделе он выберет для выдвижения на должность нового члена Верховного суда страны, освободившуюся после кончины Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает агентство Reuters.

Названные Трампом журналистам кандидаты — это судьи апелляционных судов Эми Кони Барретт из седьмого округа в Чикаго и Барбара Лагоа из одиннадцатого округа в Атланте.

Любая кандидатура, которую предложит президент, должна будет получить одобрение в Сенате, где за неё, вероятнее всего, проголосует республиканское большинство. Избрание нового преемника Гинзбург сейчас позволит Трампу расширить консервативное большинство в Верховном суде США до 6:3.

Напомним, Рут Бейдер Гинзбург, занимавшая должность члена Верховного суда США более 27 лет, умерла от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне, что позволяет президенту Трампу выдвинуть на освободившийся пост свою кандидатуру. По информации Национального общественного радио, Гинзбург за несколько дней до смерти заявила о том, что мечтает дожить до президентских выборов, чтобы после её смерти вакантный пост передал новому судье уже другой президент. Гинзбург, вторая в истории США член Верховного суда — женщина, считалась в стране кумиром прогрессивной и либеральной общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл 18 сентября заявил, что кандидатура на освободившийся после кончины Рут Бейдер Гинзбург пост судьи Верховного суда, которую предложит президент США Дональд Трамп, будет проголосована Сенатом Конгресса США ещё до намеченных на ноябрь выборов.

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