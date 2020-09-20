Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Сделку между американской корпорацией Oracle и китайской ByteDance о приобретении Tiktok одобрил президент США Дональд Трамп. Об этом 20 сентября сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что он «благословил» данную сделку. Президент США отметил, что условия покупки американского сегмента TikTok полностью решат проблему национальной безопасности страны.

В свою очередь, китайская сторона заявила, что в своём предложении правительству США согласилась на такие меры, как сторонние аудиты, проверку безопасности кода и надзор правительства США за безопасностью данных в США. Также ByteDance выразила готовность предоставить исходный программный код и программное обеспечение американского сегмента TikTok покупателю, корпорации Oracle.

При этом ранее ИА REGNUM сообщало об отказе президента США Трамп подписываться под сделкой о покупке TikTok компанией Oracle.

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