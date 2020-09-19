Анкара, , 22:59 — REGNUM В каждой из 81 провинции Турции за годы правления Партии справедливости и развития был зафиксирован экономический рост. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 19 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который принял участие в режиме видеоконференции в открытии пятого этапа (Гебзе-Измит) 400 километровой трассы Kuzey Marmara.

«Определенные круги пытаются остановить развитие Турции, заставить ее зациклиться на внутренних проблемах, отказаться от пробуждения, шагов в Ливии, Сирии и других регионах, — сказал Эрдоган. — Именно на это была рассчитана и попытка военного переворота 15 июля 2016 года».

По его словам, Турцию не смогут остановить, пока «народ и власть едины».

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по Восточному Средиземноморью.

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