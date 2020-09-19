Вашингтон, 19 сентября 2020, 22:54 — REGNUM Посылку с ядом, отправленную президенту США Дональду Трампу, удалось перехватить службам правопорядка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
На данный момент в ряде СМИ появилась информация, что посылку уже изучили специалисты. По предварительной информации, Трампа якобы хотели отравить ядовитым веществом рицин.
Отмечается, что к делу подключились сотрудники ФБР и Секретная служба США.
Напомним, 3 ноября 2020 года в США состоятся выборы президента. Главными участниками противостояния на данный момент значатся действующий глава государства Дональд Трамп от республиканской партии и Джо Байден, который представляет демократическую партию США.