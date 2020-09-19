Токио, , 22:28 — REGNUM В Японии 19 сентября отмечают пятилетие принятия закона, позволяющего силам самообороны страны вести военные действия за рубежом. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

Хотя конституция Японии запрещает стране какие-либо военные действия за рубежом, закон 2015 года фактически их разрешает. Право воевать на территории других государств — это шаг к отказу Японии от пацифизма, который страна провозгласила после окончания Второй мировой войны.

Журналисты отмечают, что спустя пять лет Токио лишь всё больше нацелен на укрепление сил самообороны и военного альянса с США. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга собирается продолжать политику Синдзо Абэ по развитию сотрудничества с США в военной сфере, чтобы противостоять экспансии Китая в Японском и Южно-Китайском морях.