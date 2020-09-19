Москва, , 21:09 — REGNUM Повышение производительности труда, рост прибыли и зарплат в России станет возможным благодаря фактическому введению инвестиционных льгот. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

Юридическая возможность предоставлять инвестиционную льготу для бизнеса у регионов существовала давно, однако фактически эта мера не действовала, поскольку в региональных бюджетах не было на это денег.

Теперь же благодаря софинансированию со стороны федерального бюджета компании получили право уменьшать налог на прибыль на величину затрат на создание или модернизацию производственного оборудования.

По сути это помощь в обновлении основных фондов. Без этого невозможно ни повышение производительности труда, ни рост прибыли, ни рост зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что большой объем заимствований за три года значительно увеличит государственный долг Российской Федерации.