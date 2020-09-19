Москва, , 20:37 — REGNUM На сохранение стабильности системы и обеспечение социальных обязательств в РФ будут направлены 350 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году. Средства уже начали использовать — на покрытие дефицита в 2020 году планируется потратить из ФНБ порядка 350 млрд рублей. Потратить же весь ФНБ при условии растущих рисков — не дальновидное решение. Россия итак отошла от бюджетного правила, не сократив бюджетные расходы (как обычно делается в кризис), а, наоборот, их увеличив. Чтобы сохранить стабильность системы, обеспечить социальные обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году средства бюджета России будут мобилизованы за счет сокращения расходов, не связанных с социальными обязательствами.