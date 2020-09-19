Москва, , 20:30 — REGNUM В 2021 году средства бюджета РФ будут мобилизованы за счет сокращения расходов, не связанных с социальными обязательствами. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

Так, на 10% урезаны все расходы, не связанные с социальными обязательствами, на 5% — госпрограмма вооружений. Отменяется также индексация зарплат госслужащих. В 2021 году все это даст более 900 миллиардов рублей.

Однако в сложившихся условиях даже всех этих мер недостаточно и без повышения налоговой нагрузки было не обойтись. Другое дело, что в данном случае это не только вынужденная мера, но и давно назревшее решение.

По сути правительство воспользовалось моментом, чтобы «выправить» перекошенный бюджет. Одна из проблем нашей экономики — неравномерное распределение капитала: в одних отраслях накапливаются излишки денежных средств, которые направляют на дивиденды, потому что в этих отраслях нет необходимости в инвестициях в таком объеме, другие отрасли, наоборот, недоинвестированы и нуждаются в капитале.

Перетока капитала не происходит — капитал, как уже было сказано, выводится за рубеж. Отсюда низкие темпы роста инвестиций. А в том случае, если эти излишки будут изъяты в бюджет, они вернутся в экономику, бизнесу, просто это бизнес из других, несырьевых отраслей.

Предприятия их получат не только через компенсацию выпадающих доходов от налоговых льгот, но и через прямые меры поддержки: от льготных кредитов и гарантий по ним, до субсидий и других мероприятий Общенационального плана по восстановлению экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что повышающий коэффициент 3,5 по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) при добыче полезных ископаемых позволит приблизиться к уровню горной ренты в мировой практике.