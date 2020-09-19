19 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 22:10 — REGNUM Вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал на сентябрь 2020 года принятие правительством РФ новой госпрограммы по развитию Арктики. «Сентябрь — принятие программы. Общий объем финансирования — 57 млрд рублей» — сказал он. Проекта документа арктические регионы и депутаты Госдумы, работающие по Арктике, не видели, предложений в программу от них не собирали. Похоже Юрий Петрович лукавит или оговорился — будет принята не новая, а обновлена старая госпрограмма 2014 года, «модернизированная» в 2017 году.

Реальная Русская Арктика. Доходят ли до неё государственные деньги? Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Госпрограмма Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» с 2014 по 2025 гг. имела объем бюджетных ассигнований федерального бюджета всего лишь 7 млрд. рублей. В 2017 году ей увеличили финансирование. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда заявил: «Самое главное — программа получит финансирование. Там есть несколько этапов. На второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 млрд рублей, на третий этап, то есть период 2021—2025 годов… планируется почти 150 млрд рублей». 162 миллиарда рублей значительно больше упомянутых сейчас Ю. Трутневым 57 млрд. То есть за 3 года оценка проблем макрорегиона в рублях курирующим Арктику блоком правительства уменьшились почтив 3 раза.

Если сравнить арктическую госпрограмму с такой же госпрограммой на 2014−2025 гг. любимого Юрием Трутневым Дальнего Востока, то заметны «две большие разницы». Дальневосточная во время ее принятия «весила» 381 млрд. 788 млн. рублей, а арктическая — 7 млрд. То есть на одного жителя Дальнего Востока, которых около 8 млн. человек, выделялось 47 тысяч рублей, а на одного жителя Арктики, которых около 2,3 млн человек — 3 тысячи рублей. Разница в 17 раз!

Такое деление на «важных» и «не очень» родило предположения, что министерство Александра Козлова, торгуясь с Минфином РФ за финансирование, «сдает» заявку на Арктику в обмен на удовлетворение заявок по Дальнему Востоку. Если это так, то конфликт интересов можно снять только разделением министерства на два — Дальнего Востока и второе — Арктики. ТАСС, ознакомленный с пояснительной запиской к проекту арктической госпрограммы, сообщает:

«Планируемое финансирование государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на 2021 и 2022 годы увеличено на 10,9 млрд рублей… Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами в 2021 году увеличены на 4 300,7 млн рублей, в 2022 году — на 6 604,4 млн рублей, в 2023 году, по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, уменьшены на 113,5 млн рублей… Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию госпрограммы в 2021 году, составят 4 млрд 444 млн рублей, в 2022 году — 6 млрд 654,4 млн рублей, в 2023 году — 6 млрд 541 млн рублей».

Сравнение цифр «до и после» показывает, что нынешние средства на Арктику смехотворны: на 2021 год — 144 млн рублей, на 2022 год — 50 млн рублей. Что «важное и неотложное» заставило увеличить финансирование Арктики на 10 млрд. рублей? Средства предлагается направить на «субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры, на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, на возмещение недополученных российскими кредитными организациями доходов по кредитам, выданным резидентам Арктики для реализации инвестиционных проектов на ее территории, на возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у резидентов Арктической зоны Российской Федерации, а также управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития и государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике».

Если «возмещение доходов по кредитам и уплате страховых взносов» автоматически вытекает из нового закона об арктических льготах, то пункт о финансировании"управления"безымянной ТОР стыдливо прикрывает трату скудных арктических денег на мурманских бюрократов с их «Столицей Арктики». Предложение дважды скандальное — во-первых не собирается ли Минвостокразвития РФ на деньги госпрограммы помочь Мурманску перехватить часть властных полномочий Москвы и начать командовать Арктикой?

На вторую скандальную склонность министерства уже указывала год назад Счетная палата РФ. По мнению аудиторов в 2019 году Минвостокразвития РФ сократило финансирование инвестиционных проектов и инфраструктуры, а траты на «корпорации», «агентства», «центры» и прочие учреждения, значительно увеличило. Большая часть этих расходов шла на зарплату работников, «при этом на ускорение экономики регионов ДФО деятельность институтов развития существенно не повлияла» — говорилось в отчете Счетной палаты.

Предложение финансировать из госбюджета «управление ТОР «Столица Арктики» показывает, что отчет Счетной палаты РФ министра А. Козлова ничему не научил. Интересно, что после проверки ведомством Алексея Кудрина, министр А. Козлов и его заместитель А. Крутиков проявили повышенное внимание к Северному федеральному университету, председателем попечительского совета которого является А. Кудрин, объявив, что он станет основой научно-образовательной специализации Архангельской области в Арктике и получит поддержку. Первый месяц действия арктических льгот показал — с их помощью будут привлечены локальные проекты, «изюм», который еще предстоит запечь в «булку», которой является развитие государством и регионами арктической инфраструктуры.

Насколько госпрограмма поможет арктическим регионам решить эту задачу можно узнать только ознакомившись с окончательным документом. Судя по многим провалам Минвостокразвития РФ — с несправедливым распределением финансирования между Дальним Востоком и Арктикой, с вывешенным на сайте и снятым в прошлом году проектом госпрограммы развития Арктики, с обязательной экологической экспертизой всех вплоть до гаража капитальных строений в Арктике, с непонятным «полярным гектаром», с созданием второй в стране «столицы» в Мурманске, с обысками в министерстве после поездки премьера М. Мишустина на Дальний Восток, оптимизма в отношении госпрограммы пока нет.