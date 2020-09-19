Токио, , 20:06 — REGNUM В Японии министр по административной реформе Таро Коно за день получил более 4000 жалоб относительно проблем в бюрократическом аппарате, после чего заявил, что больше писем не принимает. Об этом сообщает газета Mainichi.

Чиновник объявил о том, что принимает жалобы и предложения граждан по электронной почте во второй половине дня 17 сентября. Однако утром следующего дня, получив более 4000 сообщений, он приостановил сбор комментариев. Коно объяснил, что он временно не принимает писем из-за невозможности обработать их все.

Люди также могли отправлять свои комментарии по административным проблемам на горячую линию правительства, который курирует административные реформы, но Коно заявил, что будет принимать сообщения лично. Министр, однако, не ожидал такого наплыва писем.

Таро Коно также заявил, что он собирается прочитать все 4 000 писем в течение 4-дневных выходных, начиная с 19 сентября.