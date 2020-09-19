Москва, , 19:06 — REGNUM Малый и средний бизнес в России, особенно пострадавший в период распространения коронавирусной инфекции, являются основными бенефициарами снижения налогов. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

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Только за счет снижения страховых взносов, отсрочки и списания налогов и страховых взносов бюджет потерял порядка 1 трлн рублей.

Напомним, что снижение страховых взносов принималось как часть антикризисной программы по поддержке экономики в условиях введения ограничительных мер весной текущего года. При этом действие этой льготы станет бессрочным и продолжится после кризиса.

Устойчивое развитие малого и среднего бизнеса — одна из ключевых целей экономической политики, направленная на повышение доходов граждан, на создание самодостаточного среднего класса в России, на диверсификацию экономики и повышение конкуренции. И если раньше Нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) содержал мероприятия не фискального характера (льготные кредиты, технопарки), что вызывало много вопросов у бизнеса (льготы трудно получить, технопарки будут нескоро), то теперь государство впервые стимулирует бизнес через снижение фискальной нагрузки.