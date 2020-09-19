Киев, , 18:27 — REGNUM На ход переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе на минской площадке влияет политическая ситуация в Белоруссии. Об этом сообщил глава делегации Украины в группе Леонид Кравчук в обнародованном 19 сентября интервью изданию Страна.ua.

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«Политическая ситуация в Белоруссии не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке, — сказал бывший президент Украины. — Народ поднялся против Лукашенко (глава Белоруссии Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM)».

По его словам, работать в таких условиях очень сложно, так как вероятно протесты будут продолжаться. Кравчук считает, что нужно будет искать другую площадку, если ничего не изменится в ближайшее время.

Напомним, ранее замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин в эфире «Украинского радио» заявил, что нельзя рассчитывать на мир в Донбассе без объявления всеобщей амнистии.

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