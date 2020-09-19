Москва, , 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, обнародованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

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»Он (применяемый Евросоюзом санкционный инструментарий) нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела, — сказала Захарова. — … Налицо попытки «раскачивать лодку».

По словам дипломата, возможное введение ограничительных мер со стороны ЕС против Белоруссии противоречит цели ослабления напряженности в республике, налаживания диалога и восстановления стабильности.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также призвала Брюссель не удивляться возможным ответным мерам.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что совместное заявление США и ЕС по санкциям против руководства Белоруссии будет сделано уже на следующей неделе.

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