Минск, , 16:54 — REGNUM Переговорную группу, в состав которой войдут члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, создадут для выстраивания диалога с западными партнерами после 5 ноября 2020 г. Об этом сообщила 19 сентября пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала «Дождь».

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»Мы (члены КС белорусской оппозиции — прим. ИА REGNUM) планируем, что у нас будет переговорная группа при Координационном совете», — сказала Красулина.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в Совете ООН по правам человека в Женеве выступила в удаленном формате лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

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