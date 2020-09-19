Тула, , 16:38 — REGNUM Новыми современными видами оружия и военной техники Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации до конца текущего года будут оснащены на 70%. Об этом 19 сентября сообщил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

»Я думаю, что по результатам этого года мы (ВС РФ) добьемся заветной цифры», — сказал Борисов.

Он также отметил, что в период пандемии коронавируса российские оборонщики не допустили срывов гособоронзаказа. По его словам, все цели, запланированные на 2020 год, будут выполнены.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым заявил, что труд отечественных оружейников можно сравнить с подвигом, который РФ всегда будет ценить.

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