Москва, , 16:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил работу бывшего генерального директора НПО машиностроения Герберта Ефремова, который является главным идеологом создания гиперзвукового боевого блока «Авангард», с работой выдающихся советских ученых и организаторов — Сергея Королёва и Игоря Курчатова. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 сентября, обращаясь к Ефремову в ходе онлайн-встречи.

Путин отметил, что он подписал указ о награждении Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного. Также глава государства подчеркнул, что проделанная Ефремовым работа сопоставима с тем, что в свое время сделали Курчатов и Королёв, реализовавшие ядерный и ракетный проекты.

«В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», — сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что Россия была вынуждена создать столь грозное оружие, как «Авангард», так как США начали развертывать свою систему ПРО, чтобы обнулить весь российский ракетно-ядерный щит.

Именно благодаря работе Ефремова и его коллег этого не произошло.