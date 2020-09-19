Тюмень, , 16:03 — REGNUM В Тюмени состоялась торжественная церемония открытия парка дружбы между Россией и Республикой Корея. Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба главы региона.

На открытии парка российско-корейской дружбы в Тюмени Пресс-служба губернатор Тюменской области

В открытии парка участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный консул посольства Республики Корея в России Пак Хо и министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков. Все они посадили деревья в новом парке.

Парк российско-корейской дружбы построен по инициативе и на личные средства тюменского предпринимателя, почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева.